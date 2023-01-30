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Российский "АвтоВАЗ" столкнулся с дефицитом краски: дилерам доступны авто только 2-3 цветов

Понедельник, 30 января 2023, 15:27 - Алексей Павлыш

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов - сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. 

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Проблему также подтверждают опрошенные изданием дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна "не раньше марта", говорят источники газеты.

"Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. "АвтоВАЗ" благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели", - сказал представитель автоконцерна.

"Сейчас на площадке Минпромторга "АвтоВАЗ" и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии", - заявили в российском правительстве.

"Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов (ЛКМ) не влияет на запланированные объемы производства и носит краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована", - отметил представитель Минпромторга РФ.

По словам топ-менеджера одного из региональных дилеров, с ноября-декабря 2022 года "АвтоВАЗ" начал красить модель Granta только в два цвета - черный и белый.

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При этом другие модели - Niva Legend, Travel и Bronto - доступны в темно-зеленом, линейка коммерческих Lada - только в белом цвете.

После начала полномасштабной войны в Украине и санкций против страны-агрессора - РФ - "АвтоВАЗ" несколько раз переходил в режим простоя из-за нехватки комплектующих.

Позже в "АвтоВАЗе" решили производить упрощенные версии Lada, которые, в частности, не имеют подушек безопасности и системы ABS и оборудованы устаревшим двигателем стандарта "Евро-2".

При этом большинство мировых брендов прекратили работу в России после начала вторжения. Долю западных брендов на рынке РФ, которые ушли из страны, захватывают китайские автопроизводители.

Экономическая правда

авто АвтоВАЗ Россия санкции
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