Курс валют на 30 января: купить доллар и евро стало дешевле

В понедельник, 30 января, доллар и евро на черном рынке стало купить выгоднее, в кассах банков курсы почти не изменились против пятницы на прошлой неделе.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 14:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,35 - 40,44 грн, а в воскресенье, 29 января, колебался на уровне 40,35 - 40,55 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,43 - 43,01 грн - купить евро стало выгоднее, чем продать. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 43,4 – 43,69 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,15 – 40,6 грн (курс на 27 января – 40,2 – 40,6 грн грн);

Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 27 января – 43,0 – 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,1 – 40,6 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.