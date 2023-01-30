На приватизацию выставили спиртзавод в Черновицкой области: стартовую цену снизили вдвое

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Фонд госимущества 6 февраля проведет аукцион по приватизации Вашковского спиртзавода в Черновицкой области: стартовую цену снизили на 50% и теперь она составляет 1,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что спиртзавод находится в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины.

"Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры запада Украины, Румынии и Молдовы через автотранспортные пути Р62, М19 и Н10.

На базе завода можно развернуть производство спиртных напитков, лекарств и косметики. Также имущество предприятия предназначено для хранения и обработки сырья для хлебопекарной продукции", - говорится в сообщении.

При этом единый имущественный комплекс включает в себя 32 объекта, совокупная площадь которых составляет 19 774 м².

К ним относятся:

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здания производственного корпуса, мельницы, насосной станции, дрожжобродильной, административно-бытовой корпус, зерносклада, трансформаторная, здание мельницы, кафе, спиртохранилища, весовой, складов, солодовни, сарая, картофелехранилища, хлораторной;

помещения столовой, котельной, разливочного цеха, очистного цеха, центрального склада, купажного цеха, спиртохранилище, мазутное хозяйство, железнодорожный тупик, нефтеслив, бардяная яма, 2 навозохранилища, силосные ямы, 2 артескважины;

незавершенные строительства очистных сооружений и цеха замороженных продуктов.

Также имеются 12 транспортных средств - легковые, грузовые и спецтехника.

Принять участие в аукционе можно по ссылке. Регистрация продолжается до 5 февраля.

Подробная информация об имуществе, подлежащем приватизации и условия приватизации - по ссылке.

Экономическая правда