Goldman Sachs реструктуризирует свои российские активы – СМИ

Goldman Sachs реструктуризировал свои активы в России, это может приблизить американский банк к полному выходу из страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское издание РБК.

О таком шаге банка российскому изданию сообщили источники на инвестиционном рынке.

Агентство отмечает, что американские банки сократили влияние на Россию после ее вторжения в Украину, но иностранные кредиторы нуждаются в специальном разрешении от президента Владимира Путина на продажу пакетов акций.

Goldman Sachs в марте заявил, что сворачивает свой бизнес в России. В ноябре банк заявил, что сократил свои кредитные риски в России на 9% до 205 миллионов долларов в третьем квартале.

Один из источников РБК сообщил, что портфель активов Goldman, включающий миноритарные доли в кадровой фирме Headhunter и базу данных недвижимости Cian, был продан местному руководству – управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максиму Климову и управляющему директору Goldman Sachs соглашение состоялось еще в прошлом году.

"Соглашение могло быть денежным, но с большим дисконтом. После начала военной операции в Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, несмотря на убытки", – утверждает собеседник.

ВИДЕО ДНЯ

У Goldman Sachs по запросу Reuters такую информацию комментировать отказались.

Напоминаем:

Подразделение по управлению активами финансового конгломерата Goldman Sachs Group значительно сократит 59 миллиардов долларов альтернативных инвестиций, повлиявших на прибыль банка.