Ощадбанк в 2022 году получил 690 миллионов прибыли

Государственный Ощадбанк по итогам 2022 года получил 690 миллионов гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что, несмотря на работу в условиях военного положения, банк сохранил стабильность работы и обеспечил прибыльную деятельность. По предварительным данным, чистая прибыль Ощада по итогам 2022 года составляет 690 млн грн.

По сравнению с годом накануне:

операционный доход вырос на 1,6 млрд. грн. и составляет 21,7 млрд. грн.;

процентные доходы увеличились на 1,1 млрд грн (до 22,4 млрд грн);

объем чистого непроцентного дохода вырос на 0,8 млрд. грн. (до 7,6 млрд. грн.).

Процентные расходы наоборот снизились на 0,4 млрд грн (до 7,5 млрд грн).

"На результаты Ощада имела влияние и переоценка финансовых инструментов - так, при наличии в портфеле банка ценных бумаг с индексированной стоимостью результат переоценок финансовых инструментов и валютной позиции по итогам года составляет 4,8 млрд грн", - добавили в банке.

Кроме того, Ощадбанк доформировал резервы на 12,1 млрд грн, что в 4,3 раза больше, чем в 2021 году, поскольку были взвешены возможные потери в отчетном году вследствие ухудшения качества кредитного портфеля, вызванного активной войной.

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Также в 2022 году Ощадбанк поступил в Фонд гарантирования вкладов физлиц, уплатив 777 млн грн взносов, что соответственно снизило объем годовой прибыли по сравнению с предыдущим годом.

"В сверхтяжелых условиях военного положения Ощадбанк смог сохранить прибыльность. Это позволяет нам удерживать капитал на достаточном уровне и дает перспективы для выплаты государству дивидендов. Однако положительный результат еще должен быть подтвержден внешним международным аудитом. Главный результат года для нас – стабильная работа всего банка, сети отделений, дистанционных каналов обслуживания и благодаря этому – сохранение доверия более чем 7 миллионов клиентов", – прокомментировал председатель правления банка Сергей Наумов.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше.