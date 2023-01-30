Apple уменьшает зависимость от Китая: компоненты для AirPods теперь частично из Индии - СМИ

Ключевой поставщик Apple развернул производство корпусов для AirPods в Индии, что сделало беспроводные наушники вторым товаром компании, который частично производится в Индии для меньшей зависимости от Китая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Речь идет об индийском филиале американской компании Jabil, где теперь производятся пластиковые корпуса для наушников от Apple. Впоследствии они направляются в Китай и Вьетнам, где беспроводные наушники непосредственно собираются.

Apple наращивает производство в Индии, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая на фоне напряженности в торговых отношениях Пекина с Вашингтоном. Кроме того, перебои, связанные с пандемией коронавируса, сделали производство в Китае более рискованным.

До сих пор производство Apple в Индии ограничивалось только iPhone, что делает AirPods вторым продуктом компании, который теперь частично производится в стране.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди определил развитие производственного сектора национальным приоритетом, что предусматривает финансовые стимулы и государственную поддержку соответствующим проектам. Apple играет центральную роль в этих усилиях, а ее партнеры, такие как Hon Hai Precision Industry, производят в стране больше iPhone последнего поколения, чем когда-либо прежде.

Apple является крупнейшим в мире производителем так называемых настоящих беспроводных стереоустройств, к которым относятся наушники и гарнитуры. По данным исследовательской компании Canalys, в третьем квартале компания отгрузила 23,8 миллиона устройств, что составляет 31% рынка.

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В то же время Apple еще далека до того, чтобы диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая, который производит почти 98% iPhone.