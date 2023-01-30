Продажи смартфонов в Китае в прошлом году упали до самого низкого уровня за десятилетие

Продажи смартфонов в Китае претерпели рекордное падение в 2022 году, упав на 13% - до самого низкого уровня за последнее десятилетие, поскольку меры борьбы с COVID и замедление экономики снизили аппетит потребителей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательских компаний.

Общее количество отгруженных гаджетов - 286 миллионов, по сравнению с 329 миллионами в 2022 году. Это был самый низкий объем продаж с 2013 года и впервые с тех пор годовые продажи упали ниже 300 миллионов, говорится в отчете IDC.

Жесткие меры борьбы с COVID-19 существенно повлияли на китайскую экономику в прошлом году, но в декабре Пекин начал отменять ограничения, что способствовало росту потребления.

"Строгая политика борьбы с пандемией привела к исторически высоким сбережениям домохозяйств, поскольку потребительские расходы стали консервативными", - сказал Лукас Чжун, который отслеживает китайский сектор смартфонов для исследовательской компании Canalys.

По данным IDC, производитель телефонов на базе Android Vivo был самым продаваемым брендом в 2022 году с долей рынка 18,6%. Его общий объем поставок упал на 25,1% в годовом измерении.

Обособленный бренд Huawei Technologies Honor стал вторым самым продаваемым брендом, поставки которого выросли более чем на 34%, хотя и с низкой базы сравнения.

ВИДЕО ДНЯ

Apple Inc стала третьим самым продаваемым брендом телефонов в 2022 году, разделив его с Oppo, поднявшись с четвертого места в предыдущем году.

По данным IDC, общие продажи Apple упали на 4,4% в годовом измерении, в то время как у всех остальных конкурентов, за исключением Honor, падение продаж выражалось двузначными цифрами.

В целом, падение продаж смартфонов в Китае отражает показатели сектора во всем мире. По данным IDC, в 2022 году мировые поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда, что является самым низким показателем с 2013 года и падением более чем на 11% в годовом измерении.

В отдельном отчете Canalys, опубликованном в понедельник, говорится, что в четвертом квартале 2022 года Apple продала 16,4 миллионов устройств, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Это по сравнению с падением поставок Xiaomi на 37,3% и Honor на 14,1% за тот же квартал.

Экономическая правда