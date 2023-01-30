На "Укрпочте" стало возможным получать посылки без документов: условия
Понедельник, 30 января 2023, 12:37 -
Национальный оператор "Укрпочта" запустил услугу получения посылок без документов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С 27 декабря во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя", – говорится в сообщении.
Однако для получения услуги с помощью сообщения есть несколько ограничений:
- объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;
- объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;
- отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
Напоминаем:
С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.