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На "Укрпочте" стало возможным получать посылки без документов: условия

Понедельник, 30 января 2023, 12:37 - Анастасия Жарикова

Национальный оператор "Укрпочта" запустил услугу получения посылок без документов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 27 декабря во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя", – говорится в сообщении.

Однако для получения услуги с помощью сообщения есть несколько ограничений:

  • объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;
  • объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;
  • отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напоминаем:

С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.

Укрпочта услуги
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