На "Укрпочте" стало возможным получать посылки без документов: условия

Национальный оператор "Укрпочта" запустил услугу получения посылок без документов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 27 декабря во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя", – говорится в сообщении.

Однако для получения услуги с помощью сообщения есть несколько ограничений:

объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;

объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;

отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напоминаем:

С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.