Во всех областях работают графики отключений света - Укрэнерго

С началом рабочей недели потребление электроэнергии возросло, а дефицит в системе остается значительным - во всех областях продолжаются плановые отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток, то есть продолжаются плановые отключения света. На утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Но в "Укрэнерго" отмечают, что при превышении лимитов в регионах возможно их применение.

Сейчас продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных. Оператор отметил, что после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится сложнее и длится дольше.

Напоминаем:

После 13 ракетных и 15 дроновых атак россиян были повреждены объекты высоковольтной сети и электростанции. Энергосистема до сих пор восстанавливается после обстрелов, которые вызвали повреждения энергоблоков электростанций. Поэтому производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.