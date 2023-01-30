Nissan и Renault договорились об обновлении своего альянса на равных условиях

Автопроизводители Nissan Motor и Renault договорились о кардинальной перестройке своего двадцатилетнего автомобильного альянса, которая поставит их на равные условия и позволит японской компании инвестировать в новый бизнес Renault по производству электромобилей.

Об этом пишет Reuters.

Совместное объявление завершило почти четыре месяца интенсивных переговоров, которые, по словам источников Reuters, осложнялись беспокойством относительно совместного использования интеллектуальной собственности, поскольку Renault искала связи с компаниями, не входящими в их альянс.

При этом соглашение, которое все еще подлежит утверждению советом директоров, позволит Renault уменьшить свою долю в Nissan до 15% с примерно 43%. Это означает, что Renault передаст около 28% японского автопроизводителя во французский траст, что, по сути, сделает двух партнеров более равноправными.

Их неравноправные отношения уже давно являются источником споров между руководителями Nissan.

Теперь Nissan и Renault будут иметь 15% перекрестного владения акциями, что позволит Nissan реализовать свое право голоса, чего он не мог сделать раньше.

"Возможность пользоваться правом голоса приветствуется с точки зрения корпоративного управления и выступает в качестве предохранителя для обеспечения согласованности интересов между двумя сторонами", - сказал Джон Витар, руководитель отдела особых ситуаций в Азии в Pictet Asset Management.

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Соглашение включает в себя блокировку, которая предотвращает продажу акций в течение определенного периода, а также обязательство об остановке, которое накладывает другие ограничения на продажу акций.

Экономическая правда