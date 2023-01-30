Кабмину предлагают отменить почти 50% лицензий и разрешений для бизнеса

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности рекомендовала Кабмину отменить значительную часть инструментов госрегулирования в сферах, формирование политики в которых осуществляет Минэкономики.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего предложили отменить 47% лицензий и разрешений.

"Такое беспрецедентное решение имеет целью существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства. Соответствующее решение было принято на первом заседании МРГ по дерегуляции 26 января 2023 года", - говорится в сообщении.

"Свободная регуляторная среда - чрезвычайно важный фактор экономического роста. Украина поставила цель за десять лет сделать скачок от переходной экономики к развивающейся экономике. Для этого должны существенно повысить уровень экономических свобод в Украине.

И дерегуляция - один из шагов к этой цели. Мы ликвидируем инструменты, мешающие бизнесу нормально работать, среди которых есть рудименты еще советских времен. Существенно упростим и оцифруем инструменты, необходимые для защиты интересов общества.

Работу начинаем с инструментов, которыми занимается Министерство экономики. Почти половина из них будет ликвидирована, а остальные - осовременены. В дальнейшем МРГ проработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти. Наша задача - дать бизнесу экономическую свободу", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины, сопредседатель МРГ по дерегуляции Юлия Свириденко.

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"Примеров, где можно упросить условия ведения бизнеса, множество. Например, в сфере трудовых отношений и безопасности труда сейчас действуют такие архаичные нормы, как необходимость согласования с Гоструда Инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях или Графика анализа воздуха на рабочих местах на запыленность и загазованность. Предлагается отменить подобные нормы, создающие лишние преграды для нормальной работы бизнеса.

На первой МРГ по дерегуляции предложили отменить также разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран; согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и газа природного в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам), индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и др. Эти нормы или устаревшие, или же являются лишними, поскольку надлежащая защита общества гарантируется другими действующими нормами", - пояснили в Минэкономики.

Межведомственная рабочая группа, кроме непосредственной отмены, также рекомендовала оптимизировать (оцифровать, привести в соответствие с ЗУ "Об административных услугах" и упростить) еще около трети инструментов, относящихся к сфере компетенции Министерства экономики.

Кроме того, часть инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовано передать в другие министерства и ведомства.

Так, инструменты, которые были рассмотрены на заседании МРГ, регулируют ведение бизнеса в сферах экспорта и импорта товаров (в том числе и военного назначения), инвестиции и интеллектуальную собственность, техническое регулирование, трудовые отношения и безопасность труда.

Разработанные проекты решений (проекты изменений в ЗУ, решений правительства и Министерства экономики) будут согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами и представлены на рассмотрение Кабмина.

Сопредседателями группы являются Свириденко и глава Минцифры Федоров.

"На первом заседании был утвержден персональный состав МРГ по дерегуляции - представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, государственной регуляторной службы.

К работе Межведомственной рабочей группы привлечены представители ОО "Офис эффективного регулирования", Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии", - говорится в сообщении.

Межведомственную рабочую группу по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности создали решением правительства 13 января 2023 года.

Основными задачами рабочей группы определена координация действий государственных органов в части уменьшения и оптимизации инструментов государственного регулирования бизнеса и совершенствования нормативной базы в части перевода в электронную форму инструментов государственного регулирования.

На следующем заседании Межведомственной рабочей группы будут рассмотрены инструменты в сферах, формирование политики в которых осуществляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Экономическая правда