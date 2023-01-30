Нефть дешевеет накануне заседаний ОПЕК+ и ФРС США

Цены на нефть упали в понедельник, потеряв предыдущую прибыль, поскольку мировые производители, вероятно, сохранят добычу без изменений во время встречи на этой неделе, а инвесторы осторожны в преддверии заседания ФРС США, которое может вызвать волатильность на рынке.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 74 цента, или на 0,8%, до $85,92 за баррель к 07:10 по Гринвичу.

Нефть марки West Texas Intermediate стоила $79,07 за баррель, что на 61 цент, или на 0,8% дешевле.

Причины изменения цен

В преддверии заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 31 января - 1 февраля, рынок ожидает, что Центробанк США повысит процентные ставки по меньшей мере на 25 базисных пунктов, что усиливает опасения, что длительное увеличение стоимости заимствований ФРС подавит рост спроса на топливо в крупнейшем потребителе нефти в мире.

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Цены на нефть "вероятно, будут обременены потенциальным повышением процентных ставок на предстоящем заседании ФРС", - отметила Серена Хуанг, руководитель аналитического отдела в Азиатско-Тихоокеанском регионе Vortexa.

Члены ОПЕК+ вряд ли изменят свою текущую политику по добыче нефти на виртуальной встрече 1 февраля.

Тем не менее, признаки роста экспорта нефти из балтийских портов России в начале февраля привели к тому, что Brent и WTI понесли первые недельные потери за последние три недели.

"Ожидается, что на заседании ОПЕК+ не будет объявлено ни о каких изменениях в добыче нефти, и мы ожидаем, что комментарии ФРС США будут ключевым фактором, который повлияет на перспективы в ближайшем будущем", - отмечают аналитики Национального банка Австралии в аналитической записке.

Цены на нефть выросли ранее в понедельник на фоне напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотников на нефтедобывающую отрасль Ирана.

"Хотя пока не ясно, что происходит в Иране, любая эскалация там может нарушить поставки нефти", - сказал Стефано Грассо, старший портфельный менеджер 8VantEdge в Сингапуре.

Экономическая правда