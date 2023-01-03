Оператору ГТС могут не вернуть долг в 17 миллиардов – просит правительство вмешаться

Операторы газораспределительных сетей задолжали Оператору газотранспортной системы 16,8 млрд грн, однако в ходе их передачи в единую компанию "Нафтогаза" долги могут не вернуть.

Об этом говорится в письме Оператора ГТС в Кабмин, Минэнерго и НКРЭКУ, которое есть в распоряжении ЭП.

Вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко поручила рассмотреть это письмо с участием "Нафтогаза" и проинформировать о результатах Кабмин и Оператора ГТС, о чем говорится в соответствующем письме в распоряжении редакции.

Так, сейчас происходит процесс прекращения договоров с действующими операторами газораспределительных систем (Операторами ГРМ). Однако этот процесс не определяет механизма погашения их задолженности, возникшей перед ОГТС, или источники покрытия такой задолженности. Сейчас задолженность действующих операторов газораспределительных систем перед ОГТС составляет 16,8 млрд грн.

"Прекращение действия договоров эксплуатации газораспределительных систем или их составляющих с действующими Операторами ГРМ и последующее приостановление/аннулирование лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа, вызывает обоснованные опасения относительно того, что задолженность таких Операторов ГРМ перед Оператором ГТС не будет погашена", - говорится в письме.

Отмечается, что тарифная выручка Оператора ГРМ является единственным источником покрытия расходов на осуществление хозяйственной деятельности по распределению газа. Зато с момента остановки/аннулирования лицензии и прекращения такой деятельности операторы ГРМ не будут иметь средств для погашения задолженности перед ОГТС

Поэтому ОГТС просит приостановить процессы передачи газораспределительных систем в эксплуатацию "дочки" "Нафтогаза" - "Газораспределительные сети Украины", а также процесс лицензирования "Газораспределительных сетей Украины" и остановки лицензий на право осуществления деятельности по распределению газа, выданной "Кировоградгазу" до момента решения вопроса погашения задолженности.

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Также ОГТС просит предоставить разъяснения относительно механизма погашения задолженности и определиться с правопреемством долгов Операторов ГРМ перед Оператором ГТС. Нацкомиссии по энергетике рекомендуется не принимать решение о выдаче "Газораспределительным сетям" лицензий на право осуществления деятельности по распределению газа до заключения договора о переводе долга соответствующего Оператора ГРС перед ОГТС на "Газораспределительные сети Украины".

ОГТСУ просит срочно рассмотреть обращение и принять соответствующие меры "для недопущения нанесения убытков Оператору ГТС путем образования безнадежной задолженности Операторов ГРС как субъектов управления объектами государственной собственности, которые использовались ими в процессе деятельности по распределению природного газа в предыдущие периоды".