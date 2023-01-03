Украинский спутник запустили на орбиту Земли на Falcon 9

трансляции запуска скриншот

На орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX вывели украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который разработали ученые Киевского политехнического института им.

Об этом известно из трансляции запуска.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Киевского политехнического института под руководством главного конструктора проекта наноспутников PolyITAN Бориса Рассамакина.

На космической орбите на спутнике будут проводить эксперимент по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Кроме того, во вторник на Falcon 9 состоялся запуск спутника EOS SAT-1 компании EOSDA, которая является частью космической группы "Ноосфера" украинца Макса Полякова. Это - первый спутник собственного созвездия, которое создает компания.