Правительство отменило аукционы на Prozorro до конца войны из-за отключения света

Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro - решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на постановление №1495 от 30 декабря.

Аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения.

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения", - пояснила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в условиях отключения электроэнергии, не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила она.

Также постановлением №1495 была отменена локализация при закупках на нужды Вооруженных Сил. То есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и т.д. можно покупать на нужды ВСУ без требований локализации.

Свириденко отметила, что министерство проведет анализ последствий отмены аукционов на различные категории закупок, по результатам которого могут быть введены постоянные изменения в процесс публичных закупок. В частности, относительно обязательности аукционов для сложных предметов закупки, например, строительства.

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"По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в различных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы как опциональный инструмент торгов для всех закупок", - резюмирует Свириденко.