Антимонопольщики открыли дело против Philip Morris из-за рекламы IQOS

Антимонопольный комитет 30 декабря начал дело против "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" из-за распространения неподтвержденной информации о риске для здоровья от использования системы IQOS.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Компанию подозревают в нарушении статьи 151 ЗУ "О защите от недобросовестной конкуренции" в части распространения компанией в Украине неподтвержденной информации о меньшем, по сравнению с сигаретами, риске для здоровья от использования системы нагревания табака IQOS.

Отмечается, что дело начато по заявлению потребителя, который в течение 2018-2021 годов употреблял табачные изделия для нагрева HEETS системы IQOS производства компании Philip Morris International. В заявлении он указал, что ошибочно считал эти продукты более безопасными для его здоровья, чем обычные сигареты, однако не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации.

Как отмечает Министерство здравоохранения, международные исследования показывают, что любая система нагрева табака является опасной и не уменьшает риски от курения. "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" не предоставило АМКУ документов, подтверждающих правдивость утверждений, которые компания распространяет в Украине. А именно, что

"полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения";

"IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами".

Распространение таких утверждений без надлежащего подтверждения содержат признаки нарушения, отмечают в АМКУ - распространение информации, вводящей в заблуждение.