Доля проблемных кредитов в украинских банках снова выросла 

Доля неработающих кредитов в банковском секторе в ноябре выросла до почти 37%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, на 1 декабря 2022 года доля проблемных кредитов (NPL) составила 36,8% по сравнению с 35,5% на 1 ноября.

Объем неработающих кредитов в ноябре вырос на 12,0 млрд грн.

Проблемных кредитов в банковском секторе Украины стало больше из-за полномасштабной войны - на 1 марта 2022 года их доля составляла 26,6%. Этот результат был лучшим с начала 2017 года. После того, как банки начали признавать ухудшение качества кредитов (в частности, из-за разрушенных активов под залог), доля начала расти.

Напоминаем:

По состоянию на 1 ноября доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составляла 35,6% по сравнению с 33,6% на 1 октября.