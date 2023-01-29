ФРС планирует снизить темпы повышения ставки из-за замедления инфляции

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Правление Федеральной резервной системы США планирует вновь снизить темпы повышения процентных ставок до 25 базисных пунктов на следующей неделе на фоне признаков замедления инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Политики готовы повысить свою базовую ставку федеральных фондов на четверть процентного пункта в среду, до диапазона от 4,5% до 4,75%, изменив размер повышения на второй встрече подряд.

Этот шаг произойдет после ряда последних данных, свидетельствующих о том, что агрессивная кампания ФРС по замедлению инфляции работает.

По словам президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера, повышение ставки еще будет происходить несколько раз в этом году, однако дни, когда повышение достигало 75 в прошлом.

Отмечается, что представители ФРС четко дали понять, что они также хотят увидеть доказательства того, что дисбаланс спроса и предложения на рынке труда начинает улучшаться.

Согласно опрошенным Bloomberg экономистами, количество рабочих мест, вероятно, замедлилось в январе, прогнозируя, что работодатели создали 185 тыс рабочих мест по сравнению с 223 тыс в декабре.

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Они видят, что уровень безработицы достигает 3,6%, по-прежнему близкого к минимуму за пять десятилетий, и ожидают, что средний почасовой заработок вырастет на 4,3% по сравнению с годом ранее.

Напомним:

Представители Федерального резерва США настроены на дальнейшую борьбу с инфляцией и ожидают, что более высокие процентные ставки будут действовать, пока не будет достигнут больший процесс в ее обуздании.