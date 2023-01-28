Министерство финансов получило награду Risk Awards 2023 в номинации "Риск-менеджер года по суверенным активам" от международного авторитетного издания Risk.net.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Работу министерства отметили именно в сфере управления государственным долгом и продолжение активного сотрудничества с инвесторами в украинские активы в условиях полномасштабной войны.

"Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения был проведен первый аукцион по продаже военных облигаций. Благодаря еженедельному проведению аукционов ОВГЗ в госбюджет было привлечено более 7 млрд долларов на конец 2022 года.

Кроме того, в августе 2022 года было достигнуто соглашение с инвесторами о продлении срока погашения всех 13 серий государственных еврооблигаций и отсрочке купонных платежей на два года, что позволило сэкономить около 6 млрд долларов для финансирования первоочередных потребностей Украины", - говорится в сообщении.

Эти меры, вместе со льготным финансированием от стран-союзников и международных организаций, позволили Украине стабилизировать финансовую систему и предотвратить кризис ликвидности.

Юрий Буца, который является уполномоченным по вопросам управления государственным долгом, в комментария для Risk.net., отметил, что соглашение с инвесторами по еврооблигациям Украины в августе прошлого года является самым быстрым из тех, которые когда-либо достигалась между сувереном и кредиторами.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов от Японии.