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Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - СМИ

Суббота, 28 января 2023, 15:57 - Игорь Пилипив
 
getty images

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и компании, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с субъектами, на которых распространяются американские ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

"Брайан Нельсон, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля, где встретится с чиновниками, а также представителями бизнеса и финансовых учреждений, чтобы подтвердить, что Вашингтон будет продолжать агрессивно внедрять свои санкции", - отмечают в агентстве. 

Находясь в регионе, Нельсон обсудит усилия Казначейства США по противодействию попыткам России обойти санкции и экспортный контроль, введенные из-за ее жестокой войны против Украины, дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, незаконные финансовые риски, подрывающие экономический рост, и иностранные инвестиции.

Визит высокопоставленного чиновника минфина США в Турцию для обсуждения санкций после ряда предупреждений, сделанных в прошлом году должностными лицами американского правительства, когда Вашингтон усилил давление на Анкару с целью обеспечения соблюдения американских ограничений в отношении России.

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