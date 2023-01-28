В этом году ситуация на рынке природного газа в Европе будет оставаться сложной - CEO TotalEnergies

Исполнительный директор TotalEnergies SE Патрик Пуянне считает, что европейский рынок природного газа снова станет жестче в 2023 году, поскольку запасы придется пополнять летом без России.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Пуянне Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется снова массово реимпортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Этой зимой региону удалось сохранить запасы газа на уровне выше нормы, поскольку необычно мягкая погода снизила спрос, тогда как импорт сжиженного природного газа оставался высоким.

Оптимизм привел к падению цен на газ примерно на 30% за последний месяц.

Тем не менее, глубокое сокращение российских поставок остается предметом беспокойства. Это усиливает конкуренцию Европы с Азией за СПГ, а высокий спрос там может усложнить закупку критически важных грузов, необходимых для пополнения запасов.

Пуянне добавил, что риск дефицита дизельного топлива в регионе отсутствует. Total запустит все свои нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Саудовской Аравии, чтобы предоставить приоритет поставкам в Европу. Но он предупредил, что это приведет к дополнительным транспортным расходам.

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Запрет Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, вступает в силу 5 февраля. Некоторые аналитики предупреждают, что это может создать дефицит на континенте. По данным Goldman Sachs Group Inc., на Россию приходится 15% мировых потоков дизельного топлива, причем 80% из них до недавнего времени шло в Европу.

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Напомним:

Российские экспортеры более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного газа (LPG) в страны Балтии в 2022 году, часть из которых была продана в Украину.