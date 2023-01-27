Нацбанк снова продал из резервов около $700 миллионов за неделю

За неделю с 23 по 27 января Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 667,23 млн долларов и купил 3,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 667,23 млн долларов. При этом регулятор купил 3,2 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 722,42 млн долларов, а купил 7,5 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время в конце года продажи валюты из резервов снова выросли до 800 млн долл - 1 млрд долл в неделю, и на таком же уровне удерживаются с начала года.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Напомним, что в прошлом году регулятор путем покупки государственных облигаций "напечатал" 400 млрд грн и стал крупнейшим источником финансирования бюджета. Также НБУ продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

С начала 2023 года Нацбанк купил 25 млн долларов и продал 2,7 млрд долларов.

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В прошлом году объем покупки валюты составил 3,27 млрд долл, а продажи - 26,38 млрд долл.