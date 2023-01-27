Открытие Офиса ОЭСР в Украине: правительство подало законопроект в Раду

Кабинет министров на заседании 27 января поддержал проект закона о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития, что позволит запустить в Украине Офис ОЭСР.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль, ОЭСР была создана после Второй мировой войны и помогала воплощать План Маршалла для восстановления Европы. Украина также рассчитывает, что Организация будет играть одну из ключевых ролей в стратегии восстановления.

Поэтому в пятницу Кабмин одобрил и подал в парламент законопроект, который позволит создать Офис ОЭСР в Украине. Он направлен на урегулирование вопросов, возникающих в связи с созданием и надлежащим функционированием Офиса, и позволит углубить практическое сотрудничество между Украиной и ОЭСР, отметил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Мы передали заявку о вступлении в организацию еще летом прошлого года. Полтора месяца назад мы договорились с главой ОЭСР Матиасом Корманом об открытии офиса в Киеве. Теперь делаем шаг с нашей стороны, чтобы воплотить эту договоренность", - заявил Шмыгаль.

Напоминаем:

В октябре Организация экономического сотрудничества и развития рассмотрела заявку Украины на вступление и начинает обсуждение.