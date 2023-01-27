iPhone доминировали на китайском рынке в 2022 году, несмотря на сбои

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Apple завоевала наибольшую квартальную долю рынка в Китае, несмотря на сбои из-за коронавируса и глобального экономического замедления.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Counterpoint Research, на Apple пришлось около 24% продаж смартфонов в Китае за последние три месяца 2022 года.

По данным исследователей, производитель iPhone возглавил рейтинг всех производителей в квартале и стал вторым по объему продаж в стране за год.

Apple потерпела падение поставок по сравнению с предыдущим годом, но они были меньше, чем у отечественных конкурентов, таких как Vivo, Oppo и Xiaomi Corp.

Агентство отмечает, что глобальный рынок смартфонов пострадал от экономического спада, вызванного ростом инфляции и процентных ставок. Потребительские расходы резко упали, при этом китайский рынок зафиксировал двузначное падение в несколько пунктов в течение года.

Данные IDC, обнародованные в начале этой недели, показали, что все крупные бренды сделали большой шаг назад, розничные продавцы продают накопившиеся запасы и не принимают новые поставки.

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Apple наблюдала более низкий спрос на свое последнее поколение iPhone, чем она прогнозировала в начале этого года.

Спрос на модели iPhone Pro оставался высоким, но поставки были усложнены блокировкой из-за коронавируса и протестами рабочих на заводе в Чжэнчжоу в Китае.

О доходах за 2022 год компания отчитается 2 февраля.

Напоминаем:

Бизнес компании Apple находится под угрозой из-за массовой вспышки коронавируса в Китае, которая может повлечь за собой перебои в производстве iPhone.