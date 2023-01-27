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Airbus наймет 13 тысяч сотрудников в 2023 году

Пятница, 27 января 2023, 17:52 - Алексей Павлыш

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что в этом году наймет более 13 тысяч сотрудников по всему миру.

Об этом сообщается на сайте Airbus.

"Чтобы поддержать наращивание производства коммерческих самолетов, ответить на вызовы в оборонной, космической и вертолетной отраслях, Airbus намерен нанять более 13 тыс человек по всему миру в 2023 году.

Около 7 тысяч из них займут вновь созданные должности по всей компании. Новые сотрудники будут играть важную роль в поддержке нашего промышленного роста и амбициозной дорожной карты Airbus по декарбонизации, а также в подготовке будущего авиации", - говорится в сообщении.

"В 2022 году мы приняли более 13 тысяч новых сотрудников в команду Airbus по всему миру в сложных условиях, которые стали испытанием нашей устойчивости и привлекательности как глобального работодателя.

После успешного набора в прошлом году мы снова наймем более 13 тыс. сотрудников в 2023 году", - сказал директор по персоналу и рабочим местам Airbus Тьерри Бариль.

Более 9 000 из этих должностей будут созданы в Европе, а остальные - по всей глобальной сети. Треть от общего набора будет предназначена для недавних выпускников.

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Сейчас в компании Airbus работает более 130 тыс. человек во всех ее подразделениях по всему миру.

Экномическая правда

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