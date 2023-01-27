Мировые энергогиганты получили сверхприбыли в 2022 из-за колебаний цен на фоне войны в Украине – CNBC

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Некоторые из крупнейших мировых нефтегазовых компаний готовы сообщить о рекордных прибылях, получив высокие доходы после года колебаний цен на топливо на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает CNBC.

Согласно оценкам аналитиков, собранным Refinitiv, нефтяные компании Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies планируют сообщить о совокупной прибыли в 190 миллиардов долларов США за 2022 год, когда их окончательные квартальные результаты будут опубликованы в ближайшие дни.

Ожидается, что энергетические гиганты используют свои сверхдоходы на вознаграждение акционеров большими дивидендами и выкупом акций.

Ранее президент США Джо Байден обвинил нефтяные компании в том, что они пожинают "сверхдоход войны", в то же время отказываясь способствовать снижению цен на газ для американских потребителей. В июне 2022 года Байден заявил, что Exxon Mobil зарабатывает "больше денег, чем Бог".

Представитель Exxon Mobil Эрин Макграт сказала CNBC, что повышение цен на энергоносители является "в значительной степени результатом дисбаланса между спросом и предложением" и что именно инвестиции компании за последние пять лет способствуют квартальным результатам.

Пресс-секретари BP и Shell не пожелали давать комментарии в преддверии результатов за год, а Chevron и TotalEnergies не ответили на запрос журналистов.

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Экономическая правда