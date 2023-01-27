В Украине с 1 февраля внедряют е-ТТН: сначала будет работать в тестовом режиме
С 1 февраля в Украине начнется полугодовое тестирование электронных товарно-транспортных накладных, система полноценно заработает с 1 августа.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем.
"За пять дней начнется тестирование электронных товарно транспортных накладных. Рынок будет полгода на то, чтобы система заработала и бизнес мог отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных в пользу электронных документов", – написал он.
Замминистра добавил, что власти понимают, что 6 месяцев в работе пройдут очень быстро, а потому готовы помочь и призывают не медлить с внедрением необходимых процедур в транспортных компаниях.
В Минразвития уверены, что внедрение е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным и менее коррумпированным.
"Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И вообще – это первый шаг к внедрению международных документов – e-CMR", - добавил Найем.
Он добавил, что уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой.
Экономическая правда