В Украине с 1 февраля внедряют е-ТТН: сначала будет работать в тестовом режиме

С 1 февраля в Украине начнется полугодовое тестирование электронных товарно-транспортных накладных, система полноценно заработает с 1 августа.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем.

"За пять дней начнется тестирование электронных товарно транспортных накладных. Рынок будет полгода на то, чтобы система заработала и бизнес мог отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных в пользу электронных документов", – написал он.

Замминистра добавил, что власти понимают, что 6 месяцев в работе пройдут очень быстро, а потому готовы помочь и призывают не медлить с внедрением необходимых процедур в транспортных компаниях.

В Минразвития уверены, что внедрение е-ТТН сделает рынок грузовых перевозок более прозрачным и менее коррумпированным.

"Для бизнеса использование электронных накладных будет дешевле бумажных. И вообще – это первый шаг к внедрению международных документов – e-CMR", - добавил Найем.

Он добавил, что уже есть провайдеры электронного документооборота, которые прошли тестирование и могут взаимодействовать с системой.

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Экономическая правда