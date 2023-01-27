Morgan Stanley оштрафовал банкиров на миллионы долларов из-за использования в работе WhatsApp

Morgan Stanley оштрафует на сумму от нескольких тысяч до более миллиона долларов сотрудников, использовавших для рабочих переписок платформы обмена сообщениями, таких как WhatsApp.

Об этом Reuters сообщили источники.

Штрафы колебались от нескольких тысяч долларов для одних сотрудников до более чем 1 миллиона долларов для других.

Согласно источнику, знакомому с ситуацией, суммы штрафа определялись такими факторами, как количество отправленных сообщений, стаж работы и то, получали ли сотрудники уже предупреждение.

На этот шаг компания пошла после того, как кредитор согласился выплатить 200 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2021 году для решения расследований общения сотрудников на платформах обмена сообщениями, которые не были одобрены компанией.

Орган саморегулирования Уолл-стрит — Управление регулирования финансовой индустрии требует от брокеров-дилеров вести учет всех коммуникаций, связанных с бизнесом. Комиссия по ценным бумагам и ценным бумагам (SEC) проверяла, отслеживали ли кредиторы цифровые коммуникации сотрудников.

В сентябре SEC оштрафовала 16 финансовых компаний, включая крупные мировые банки, на общую сумму 1,8 миллиарда долларов после того, как сотрудники обсуждали сделки и сделки на своих персональных устройствах и приложениях.

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С тех пор расследование расширилось за пределы брокеров-дилеров в инвестиционные фонды и консультанты, по словам четырех людей, знакомых с расследованием, сообщало агентство в октябре.