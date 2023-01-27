Курс валют на 27 января: доллар в банках дорожает, евро – на уровне четверга
Пятница, 27 января 2023, 13:50 -
В пятницу, 27 января, наличные доллар и евро "на черном рынке" стабильны, в кассах банков подорожал только доллар.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,38 – 40,52 грн, а в четверг, 26 января, колебался на уровне 40,4 – 40,56 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,50 - 43,66 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,48 – 43,66 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,2 – 40,6 грн (курс на 26 января – 40,125 – 40,52 грн);
- Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 26 января – 43,0 – 43,7 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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