Курс валют на 27 января: доллар в банках дорожает, евро – на уровне четверга

В пятницу, 27 января, наличные доллар и евро "на черном рынке" стабильны, в кассах банков подорожал только доллар.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,38 – 40,52 грн, а в четверг, 26 января, колебался на уровне 40,4 – 40,56 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,50 - 43,66 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,48 – 43,66 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,2 – 40,6 грн (курс на 26 января – 40,125 – 40,52 грн);

Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 26 января – 43,0 – 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.