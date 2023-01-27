Самый богатый миллиардер Азии за два дня потерял 45 миллиардов долларов: причины

Гаутам Адани CNN

Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.

"Этот разгромный отчет давит на индийского магната, поскольку угрожает ухудшить настроения инвесторов относительно продажи акций его флагманской компании Adani Enterprises на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Потери выросли даже после того, как Adani Group отрицала обвинения во время телефонного разговора с держателями облигаций в четверг и пообещала обнародовать детальное опровержение в пятницу", - пишет агентство.

В пятницу акции Adani Enterprises потеряли более 19%, опустившись ниже уровня 3 276 рупий.

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"Эти проблемы затрагивают самое сердце индийского корпоративного сектора, где доминирует ряд конгломератов, контролируемых семьями", - сказал Гэри Дуган, главный исполнительный директор Global CIO Office.

"По своей природе они непрозрачны, и глобальным инвесторам приходится доверять вопросам корпоративного управления", - добавил он.

"После выдающихся результатов прошлого года индийские акции и акции любой известной компании подвергаются риску снижения доходности, - отмечает Дуган.

"Таким образом, более широкий индийский фондовый рынок может оказаться под угрозой дальнейшего падения, а Адани может стать катализатором", - резюмировал он.

Падение акций Adani следует за ошеломляющим ростом в последние годы, включая одни из самых больших прибылей в Азии в 2022 году. Пятилетний рост Adani Enterprises превзошел даже такие компании, как Tesla Илона Маска, и вывел Адани из относительной неизвестности в ряды самых богатых людей мира.

"Нынешние проблемы погрузили состояние Адани ниже порога в 100 миллиардов долларов, который он превысил в апреле прошлого года. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет около 97 миллиардов долларов, что примерно на 15% меньше, чем на момент закрытия торгов в среду.

Беспокойство относительно финансов группы появлялось в течение всего времени роста магната, а в августе агентство CreditSights заявило, что конгломерат Адани имеет "глубокое перенасыщение долговыми средствами" с "растянутыми балансами". Но последний отчет привлек беспрецедентное внимание к корпоративному управлению группы, а также Индии в целом", - объясняет Bloomberg.

Экономическая правда