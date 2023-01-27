Цены на нефть растут благодаря росту экономики США и надежде на восстановление спроса Китая

Цены на нефть растут в пятницу - их поддерживает более сильный, чем ожидалось, экономический рост США, и надежда на быстрое восстановление спроса в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 18 центов, или на 0,2%, до 87,65 доллара за баррель к 07:24 по Гринвичу.

Американская нефть WTI подорожала на 22 цента до 81,23 доллара за баррель. В четверг оба показателя выросли более чем на 1%.

Причины роста цен

Отмечается, что рынок надеется на быстрое восстановление спроса в Китае, поскольку количество случаев заболевания и смертей от COVID-19 упало с пиковых уровней в прошлом месяце.

"У нефти могут возникнуть проблемы с существенными движениями до конца недели, поскольку многие трейдеры будут ждать, что произойдет с двумя важными событиями на следующей неделе: виртуальной встречей ОПЕК+ по добыче и решением ФРС", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик в OANDA.

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Делегаты ОПЕК+ встретятся на следующей неделе, чтобы пересмотреть уровень добычи нефти на фоне устойчивой поддержки цен на нефть со стороны высокого спроса на авиационное и дизельное топливо. Федеральная резервная система США примет решение об очередном повышении учетной ставки, поскольку инфляция замедляется, а ВВП растет.

Тем не менее, рынки нефти были поддержаны широким оптимизмом в первый день возвращения китайских фондовых рынков, поскольку открытие Китая все еще играет главную роль в повышении перспектив спроса, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Экономическая правда