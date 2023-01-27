Япония и Нидерланды присоединятся к США в технологических ограничениях против Китая - СМИ

Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, соответствующие переговоры могут завершиться в пятницу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Чиновники США, Нидерландов и Японии планируют завершить переговоры по новому набору ограничений на то, что может быть поставлено китайским компаниям, в пятницу. По словам собеседников, публичного объявления ограничений не планируется, и скорее всего страны их просто введут.

Нидерланды расширят ограничения в отношении компании ASML Holding NV, что запретит продавать ей по крайней мере ряд машин для глубокой ультрафиолетовой литографии, которые имеют решающее значение для изготовления некоторых видов современных микросхем, и без которых налаживание производственных линий может быть невозможными. Япония введет аналогичные ограничения для Nikon Corp.

Объединение стран усилит ограничения, введенные администрацией Байдена в октябре, которые направлены на ограничение возможности Китая производить собственные передовые полупроводники или покупать за рубежом современные микросхемы, которые бы способствовали развитию военной техники и искусственного интеллекта.

В США, Нидерландах и Японии расположены важнейшие компании, которые производят оборудование для производства микросхем, например, японская Tokyo Electron Ltd. и американская Applied Materials Inc.

Американские производители оборудования жалуются, что односторонние действия администрации Байдена позволили зарубежным конкурентам продолжать работать на одном из крупнейших рынков сбыта их продукции и подорвали цель ограничить военный прогресс Китая.

ВИДЕО ДНЯ

Китай пытается противодействовать ограничительным мерам США и в декабре подал иск во Всемирную торговую организацию, направленный на отмену введенного США экспортного контроля.