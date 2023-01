Европейские продавцы оружия получают сверхприбыли за посредничество в поставках для Украины

Эстонская компания Bristol Trust OÜ получила 2 миллиона евро, или 30% от сделки, за посредничество в поставке 12 500 гранат для РПГ-7 для Украины в марте 2022, во время активных боев за Киев.

Об этом сообщает украинское англоязычное издание The Kyiv Independent, эстонское Eesti Ekspress, немецкое Die Welt, и голландские Lighthouse Reports, and The Investigative Desk. Редакции работали над совместным материалом в партнерстве.

Подчеркивается, что комиссия в 30% в три-шесть раз превышает рыночную, по словам многочисленных инсайдеров на европейском рынке оружия.

Журналисты поговорили с представителями восьми европейских компаний-брокеров оружия. В разговорах off the record они признали, что подняли цены в два-четыре раза в начале российского вторжения в Украину, пользуясь повышенным спросом.

Для закупки 12 500 гранат для РПГ-7 в Украину в середине марта создали сложную цепочку посредников.

Заказ на гранаты пришел голландской компании-брокеру ARLE B.V. Она обратилась к эстонской Bristol Trust, которая, в свою очередь, "пошла" к чешской Excalibur International за гранатами для Украины.

Чехи продали 12 500 гранат эстонцам за 4.8 миллионов евро, а эстонцы перепродали те же гранаты голландцам за 6.8 миллионов евро. Сумма, которую заплатил заказчик, может быть еще выше.

Кто именно заказал гранаты и оплатил сделку - пока неизвестно. Владелец ARLE B.V. утверждает, что компания имела подряд от Министерства обороны Нидерландов. В голландском правительстве свое участие в этой сделке категорически отрицают и заверили, что не пользуются услугами частных посредников для поставки помощи Украине. В украинском Министерстве Обороны отрицают свое участие в этом заказе гранат.

Excalibur - давно известная украинскому оборонно-промышленному комплексу компания. С 2018 года между Excalibur и Укроборонпромом действует меморандум о сотрудничестве. Более того, согласно данным базы Importgenius, Excalibur Army, сестринская компания Excalibur International, в 2020 и 2021 неоднократно поставляла оружие в Украину через Укрспецэкспорт, компанию-спецэкспортера Укроборонпрома, которая с марта 2022 года подчиняется Минобороны.

В Укроборонпроме на запрос журналистов ответили, что ни концерн, ни его дочерние компании не заказывали 12 500 гранат в ARLE B.V.

Экономическая правда