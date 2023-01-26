Падение потребительского спроса в РФ в прошлом году побило рекорд 2014 года

В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в 2014-2015 годах, когда было зафиксировано предыдущее рекордное падение.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В своем отчете по итогам 2022 года исследователи отмечают, что номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good - товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6% (абсолютные данные оборота рынка исследователи не приводят).

Но продажи росли преимущественно за счет инфляционного увеличения цен - вклад инфляции составил 17%. При этом вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%.

Для сравнения: в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, благодаря этому номинальный рост рынка год к году составил 12,5%.

За прошедшие восемь лет только в 2018 году - в год проведения чемпионата мира по футболу в России - вклад реального спроса в рост оборота рынка был выше, чем влияние инфляции.

Как объясняют исследователи, снижение продаж прежде всего связано со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен и влияния беспрецедентной трансформации логистических цепочек для компаний и изменения ассортимента.

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"Тренд на снижение объемов продаж наблюдается в течение 11 месяцев 2022 года - за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG", - пояснил директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев.

Экономическая правда