Из-за санкций экспорт российской древесины в прошлом году упал на 20%

На фоне западных санкций и COVID-ограничений в Китае экспорт лесоматериалов из РФ в 2022 году упал почти на 21%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Рослесинфорг (подразделение Рослесхоза).

Так, экспорт древесины хвойных и лиственных пород из РФ в 2022 году упал на 20,8% - до 23 млн кубометров.

Отмечается, что западные страны уменьшили закупку российских пиломатериалов примерно вдвое.

По данным российской платформы Lesprom Network, в 2021 году Россия экспортировала на европейский рынок 4 млн кубометров хвойных пиломатериалов и 0,4 млн куб. м - из лиственных пород деревьев.

При этом в январе-ноябре 2022 года экспорт всех пиломатериалов упал до 1,76 млн кубометров.

Также в Рослесинфорг заявили, что в 2022 году российская распиленная древесина поставлялась в 89 стран, против 94 в 2021 году.

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Так, импорт российской древесины прекратили Тайвань, Макао, Индонезия, Белиз, Куба, Новая Зеландия, Пакистан, Непал, Килинг (Кокосовые острова) и Аргентина. В то же время появились новые покупатели: Мексика, Палестина, Ливия, Люксембург и Фарерские острова.

Также сообщается, что на фоне введения санкций в 2022 году экспорт российских пиломатериалов частично удалось перенаправить в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Экономическая правда