Руководитель Lexus возглавит Toyota после отставки внука основателя компании

Главный исполнительный директор Toyota Акио Тойода уходит с поста руководителя компании, которую основал его дедушка, передав полномочия руководителю своего люксового бренда Lexus.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что эти изменения происходят на фоне подготовки японского автомобильного гиганта на электромобили.

53-летний директор по брендингу и президент бренда Lexus Toyota Motor Corp. Кодзи Сато займет эту должность с 1 апреля.

"Вопрос о том, кто возглавит Toyota - крупнейшую компанию Японии и одного из самых влиятельных производителей в мире - все больше привлекает внимание инвесторов. Но время объявления стало неожиданностью.

Под руководством 66-летнего Тойоды, который возглавлял компанию более десяти лет, автопроизводитель неохотно воспринимал электромобили, утверждая, что гибридная технология, которую он начал на своем некогда лидирующем на рынке Prius, лучше подходит для многих водителей", - пишет Reuters.

Toyota также рекламировала автомобили на водородных двигателях как будущее, вызывая опасения, что она останется позади из-за появления электромобилей, поскольку более яркая и шустрая Tesla затмила ее как в инновациях, так и в стоимости акций.

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"Без сомнения, господин Тойода был компетентным гендиректором, но весь автомобильный сектор нуждается в прорывных изменениях, и, по нашему мнению, Toyota отстает в этом, поэтому это может быть шансом для нового старта", - сказал Андерс Шельде, главный инвестиционный директор датского пенсионного фонда AkademikerPension, который неоднократно требовал от Toyota ускорить свой переход на электромобили.

"Мы надеемся, что это может помочь Toyota выбрать новое направление, но это еще предстоит увидеть", - добавил Шельде.

"Выбор времени объявления стал неожиданностью", - сказал Сейджи Сугиура, аналитик Токийского исследовательского института Токай, который отметил, что в компании могло возникнуть "ощущение застоя", учитывая недавнее давление на цену акций.

"Вероятно, повседневное управление не изменится. Уход Акио Тойоды с должности генерального директора может усилить его символизм внутри компании, и молодому новому президенту может быть сложно по-настоящему проявить себя", - добавил аналитик.

Экономическая правда