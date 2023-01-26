Из-за оккупантов на ЗАЭС не работает тренажер, на котором должен отрабатывать навыки персонал

Действия российских оккупантов привели к остановке уникального полномасштабного тренажера на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Из-за российских оккупантов на ЗАЭС не работает полномасштабный тренажер (ПМТ), на котором отрабатывают навыки, необходимые для работы на атомном объекте.

Рашисты умышленно блокируют доступ к рабочим местам инструкторам ПМТ, поскольку они отказались сотрудничать с врагом и подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - подчеркнули в украинской госкомпании.

Подготовка и поддержание квалификации на ВМТ является важной для безопасности АЭС составляющей эксплуатационной деятельности и должна проводиться систематически, чтобы персонал сохранял и развивал ранее приобретенные навыки, пояснил "Энергоатом".

Так, поддерживать лицензированную готовность персонала АЭС и обучать его рекомендует МАГАТЭ, и это является одним из требований Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Поскольку полномасштабный тренажер сейчас не может полноценно функционировать, украинские атомщики неизвестно сколько времени не будут иметь возможности ни учиться, ни повышать квалификацию, и это угрожает безопасности эксплуатации крупнейшего в Европе ядерного объекта", - отметили в "Энергоатоме".

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Экономическая правда