В Украине запустят платформу для людей, чье жилье пострадало из-за войны

Правительство вместе с ООН договорились о запуске платформы для лиц, чье жилье было повреждено или разрушено во время войны - там будет информация о программах помощи и восстановления жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) был подписан в среду, 25 января.

Платформа под названием "Украина - наш дом" направлена на облегчение доступа к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время российско-украинской войны. Она объединит гуманитарные программы по проведению экстренных ремонтов и восстановления жилья с текущими планами и программами восстановления правительства, реализуемых при поддержке международных финансовых институтов.

В основу платформы ляжет Реестр поврежденного и имущества и других цифровых решений, что позволит международным партнерам, бизнесу и гуманитарным организациям интегрировать информацию о повреждениях, востребованную и оказанную помощь для восстановления и обеспечения жильем.

Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, в фокусе проекта находится прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное жилье, механизм которой определяет законопроект №7198. А на основе механизма Е-Поддержка, добавил он, планируется обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья.

Кроме того, проектом предусмотрено создание строительных хабов и децентрализованных складов, которые будут содержать заранее закупленные строительные материалы для обеспечения насущной необходимости для проведения срочных ремонтов.

На осень 2022 года россияне повредили или разрушили дома более 2,4 миллионов украинцев. Количество разрушенных или поврежденных объектов достигает более 170 тысяч.