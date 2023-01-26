Курс валют на 26 января: наличная гривня укрепилась по отношению к доллару, евро продолжает дорожать
Четверг, 26 января 2023, 11:24 -
В четверг, 26 января, курс доллара "на черном рынке" начал снижаться, евро снова подорожал.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,38 – 40,51 грн, а в среду, 25 января, колебался на уровне 40,3 – 40,56 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,50 - 43,65 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,3 – 43,56 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 25 января – 40,1 – 40,55 грн);
- Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 25 января – 42,85 – 43,6 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;
- Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.