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Курс валют на 26 января: наличная гривня укрепилась по отношению к доллару, евро продолжает дорожать

Четверг, 26 января 2023, 11:24 - Анастасия Жарикова

В четверг, 26 января, курс доллара "на черном рынке" начал снижаться, евро снова подорожал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,38 – 40,51 грн, а в среду, 25 января, колебался на уровне 40,3 – 40,56 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,50 - 43,65 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,3 – 43,56 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 25 января – 40,1 – 40,55 грн);
  • Евро – 43,0 – 43,7 грн (курс на 25 января – 42,85 – 43,6 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
  • Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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