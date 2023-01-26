Из-за российского обстрела энергетики два поезда УЗ задерживаются на час 

Из-за обесточивания отдельных участков в Украине в результате российского обстрела в четверг 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на около часа.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, задерживаются поезда:

№43/44 Ивано-Франковск - Киев (+1:08);

№743/744 Киев - Львов (+0:46).

Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге, пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск пересадят в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратное отправление из Краматорска ожидается с задержкой, о которой сообщат дополнительно.

В УЗ напоминают, что пассажиров, которые по форс-мажорным обстоятельствам, в результате обстрелов и тревог, не успели на свои рейсы, пускают на следующий рейс аналогичного направления с тем же билетом.

Киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику.