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Враг ночью попал в объект энергетики на Запорожье

Четверг, 26 января 2023, 09:48 - Анастасия Жарикова

В результате ракетной атаки в ночь со среды на четверг российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

В администрации рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.

"Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в ОВА.

Экономическая правда

война энергетика инфрастуктура
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