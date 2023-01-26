Враг ночью попал в объект энергетики на Запорожье
Четверг, 26 января 2023, 09:48 -
В результате ракетной атаки в ночь со среды на четверг российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.
В администрации рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.
"Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в ОВА.
Экономическая правда