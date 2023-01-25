Украинцы за год уменьшили использование пластиковых на 40-90% – Минэкономики

За год действия решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты украинцы уменьшили их использование на 40-90% и более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины.

"Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов.

И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - рассказал Кудин.

По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.

А также - простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.

Минимальные розничные цены на пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров были введены с 1 февраля 2022 года с целью уменьшения объема использования в Украине пластиковых пакетов и ограничения их распространения.

А также - для создания условий для улучшения состояния экологической безопасности вследствие постепенного уменьшения объемов отходов в виде использованных пластиковых пакетов.

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Экономическая правда