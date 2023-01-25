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На Twitter подали в суд из-за отказа удалить антисемитские сообщения

Среда, 25 января 2023, 18:02 - Анастасия Жарикова

Группа немецких студентов и ассоциация по борьбе с ненавистью HateAid подали против Twitter в немецкий суд, утверждая, что компания не удаляла антисемитский контент.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский союз еврейских студентов и HateAid подвергли критике то, что они описали как отсутствие умеренности относительно контента, который может разжигать ненависть.

Отмечается, что поданная в Берлинский суд жалоба касается шести сообщений, которые группы назвали антисемитскими, но не удалили, даже если о них сообщили.

В частности, в одном из случаев было открыто отказано в удалении публикации, отрицавшей Холокост.

В заявлении HateAid и EUJS заявили, что они пытаются установить, имеют ли пользователи Twitter законное право применять условия Twitter, например, не допускать угроз и ненависти.

Twitter суд ЕС
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