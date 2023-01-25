Польская PKN Orlen заключила 20-летний контракт на импорт американского сжиженного газа
Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen заключила 20-летний контракт на импорт американского газа с американской Sempra Infrastructure - согласованный объем поставок покрывает около 10% текущего годового спроса на газ польских потребителей.
Об этом сообщается на сайте компании.
20-летний контракт между PKN ORLEN и Sempra Infrastructure предусматривает поставки 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год с первого этапа развития проекта Порт-Артурского СПГ. Договор начнет действовать с 2027 года, когда достроят Phase 1 завода Порт-Артур.
"Контракт укрепляет энергетическую безопасность Польши и региона Центральной и Восточной Европы", - заявили в компании.
Соглашение предусматривает поставку 1 млн тонн сжиженного газа (около 1,38 млрд куб. м после регазификации) на условиях FOB - доставкой будет заниматься покупатель.
После подписания соглашения с Sempra Infrastructure общий объем контрактов PKN Orlen с американскими поставщиками СПГ увеличился до почти 8 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.
Поставка на условиях FOB позволяет покупателю самостоятельно определять порт назначения груза.
PKN Orlen забронировала регазификационные мощности на двух терминалах: терминале им. президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце, Польша, и FSRU Independence в Клайпеде, Литва. Второй терминал в Польше, который будет расположен в Гданьском заливе, планируется запустить в 2028 году.
Экономическая правда