Настроения бизнеса в Германии в январе улучшились на фоне ослабления инфляции

Деловые настроения в Германии улучшились в январе, поскольку крупнейшая экономика Европы начала новый год с ослабления инфляции и улучшения прогнозов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Ifo, пишет Reuters.

Институт Ifo сообщил, что индекс деловых настроений вырос до 90,2, что соответствует прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters. В декабре зафиксировали показатель 88,6.

"Немецкая экономика начинает новый год с большей уверенностью", - сказал президент Ifo Клеменс Фюст.

Рост индекса обусловлен значительно менее пессимистическими ожиданиями, в то время как компании были несколько менее довольны своей текущей ситуацией, отмечают в Ifo.

"Рецессии, вероятно, не будет, но ВВП может несколько сократиться в первом квартале", - сказал экономист Ifo Клаус Вольрабе.

Франциска Пальмас, старший европейский экономист Capital Economics, отметила, что нынешние условия остаются сложными.

Ожидается, что крупнейшая экономика еврозоны едва избежит рецессии в этом году, а рост с учетом цен составит 0,2%, говорится в ежегодном экономическом отчете немецкого правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters в среду.

"Причиной такой устойчивости является не столько структура экономики, сколько простой политический рецепт, который немецкое правительство успешно использовало в течение последних 15 лет и усовершенствовало в последнее время: фискальное стимулирование", - сказал Карстен Бжески, глобальный руководитель макроэкономического отдела ING.

По его словам, снижение оптовых цен на газ и восстановление китайской экономики также способствовали росту экономической уверенности.

"Однако тот факт, что немецкая экономика, похоже, избежала худшего, не означает, что перспективы являются радужными", - сказал Бжеский.

"Индекс делового климата Ifo значительно улучшился в третий раз подряд, поскольку ослабление на газовом рынке еще больше уменьшило опасения компаний относительно серьезной рецессии", - сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Однако, по его словам, индекс все еще находится на уровне, на котором рецессии регулярно происходили в прошлом.

Экономическая правда