Из РФ планирует выход крупнейший поставщик терминалов для оплаты картой Ingenico - СМИ

Французский поставщик POS-терминалов Ingenico в марте может уйти из России, эксперты оценивают долю устройств на российском рынке в 50%.

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.

По данным источников, компания планирует уйти из России 1 марта, а контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов компания планирует осуществлять до конца марта.

Ingenico пока официально не объявляла о своем уходе, зато переговоры с банками продолжаются неофициально, отмечает еще один собеседник на рынке.

Ingenico - французская компания, которая в РФ работает через дочернюю ООО "Инженико". На официальном сайте Ingenico пока России нет в списке стран, где работает офис компании.

Терминалы Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов крупнейших банков РФ - Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. Доля POS-терминалов компании в РФ составляет около 50% всех терминалов, отмечает гендиректор INPAS Илья Коробов. Выход компании из страны значительно усложнит техническую поддержку программного обеспечения и ремонт самого оборудования, считает он.

После выхода POS-терминалы компании, вероятно, будут работать "до первой поломки", а также устареют, ведь не смогут поддерживать новый функционал. Заменить весь парк POS-терминалов Ingenico сразу тоже непросто - один терминал стоит в среднем около 150-160 долларов. Всего в РФ насчитывается около 4 млн POS-терминалов.