Дефицит в энергосистеме растет из-за похолодания - Укрэнерго

Вследствие похолодания потребление электроэнергии растет, а затем до значительного увеличивается и дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор напоминает, что в результате российских атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января существенно повредила несколько энергоблоков ТЭС, а производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В среду в Украине продолжаются плановые отключения электроэнергии, ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме, поэтому в таком случае для их предупреждения применяются аварийные отключения.

За последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные дали разрешение, продолжаются ремонтные работы.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных мощностей пока недоступны из-за оккупации врагом: Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме того, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.