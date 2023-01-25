Курс валют на 25 января: наличный евро продолжает дорожать, доллар – остановился

В среду, 25 января, наличный евро продолжает дорожать на черном рынке и в кассах банков, курс доллара не изменился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,43 - 40,64 грн, а во вторник, 24 января, колебался на уровне 40,4 - 40,64 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,45 - 43,63 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 43,3 – 43,54 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 24 января – 40,1 – 40,55 грн);

Евро – 42,85 – 43,6 грн (курс на 24 января – 42,93 – 43,48 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.