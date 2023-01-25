Курс валют на 25 января: наличный евро продолжает дорожать, доллар – остановился
Среда, 25 января 2023, 11:25 -
В среду, 25 января, наличный евро продолжает дорожать на черном рынке и в кассах банков, курс доллара не изменился.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 11:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,43 - 40,64 грн, а во вторник, 24 января, колебался на уровне 40,4 - 40,64 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,45 - 43,63 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 43,3 – 43,54 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 24 января – 40,1 – 40,55 грн);
- Евро – 42,85 – 43,6 грн (курс на 24 января – 42,93 – 43,48 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.