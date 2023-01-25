"На местах" не хватило средств: в Китае дефицит газа на фоне резкого похолодания

В Китае на фоне резкого похолодания образовалась нехватка газа для населения, который широко используется для отопления домов, ведь местные власти истощили бюджеты на коронавирусные меры.

Об этом пишет The New York Times.

Этой зимой уже сотни миллионов жителей Китая подхватили Covid-19 после того, как лидер страны Си Цзиньпин в начале декабря отказался от своей политики "нулевого уровня заболеваемости". Эта политика удерживала уровень инфицирования на низком уровне, но требовала дорогостоящих мер предосторожности, таких как массовое тестирование.

Такие меры истощали бюджеты местных органов власти, и теперь многим городам и поселкам не хватает денег на оплату труда собственных работников, тем более - на поддержание поставок газа в дома.

Россия годами была основным поставщиком газа в Китай и многие регионы, и если в Европе теплая зима помогла снизить рекордные цены на газ, то суровые морозы сейчас подталкивают их к еще большему росту в Китае.

Провинциальные и муниципальные органы власти Китая сократили привычные субсидии на потребление газа, которые ранее сдерживали тарифы за отопление. Правительство приказало местным органам власти обеспечивать тепло, при этом не предоставило им денег на его оплату. В результате газ фактически нормируется (подается частично) - домохозяйства получают минимум, необходимый для приготовления пищи, но очень мало для отопления.

Китай на самом деле имеет достаточно природного газа, чтобы пережить зиму, считает Ян Цинь, специалист по энергетике Китая в лондонской компании Refinitiv. Проблема заключается в том, что ценовые правила и сокращение субсидий препятствуют поступлению газа в домохозяйства на севере Китая, когда температура резко падает.

В прошлом году импорт из России сжиженного природного газа, который можно транспортировать кораблями, подскочил на 42,3%, поскольку китайские компании покупали грузы, которые компании в Японии и других странах больше не желали покупать из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Значительная часть этого российского газа была импортирована по очень высоким ценам. Но китайское законодательство строго ограничивает цену, по которой муниципальные и поселковые газораспределительные компании могут продавать газ домохозяйствам. Этой зимой оптовая стоимость газа втрое превышает цену, по которой дистрибьюторы имеют право продавать газ населению, при этом ограничения не действуют на промышленность.