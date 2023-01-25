Нефть выросла в цене из-за ожиданий спроса в Китае и сохранения объемов добычи

Цены на сырую нефть в среду, 25 января, подскочили на фоне оптимизма по поводу возобновления спроса в Китае и ожидания, что сохранение основными производителями текущей политики производства компенсируют беспокойство по поводу глобальной рецессии.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent выросла на 17 центов, или 0,2%, до 86,30 долларов за баррель после падения на 2,3% на предыдущей сессии

Нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 7 центов, или 0,1%, до $80,20 за баррель после падения на 1,8% во вторник.

Что повлияло на цены

"Ожидания того, что спрос на горючее в Китае возобновится во второй половине года, растут и, вероятно, поддержат настроения рынка", – считает генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава.

Кроме того, аналитики Bank of America Securities заявили, что восстановление китайской экономики после многих лет жестких ограничений, связанных с коронавирусом, может спровоцировать большую волну отложенного спроса в течение следующих 18 месяцев.

Что касается предложения, то объемы должны оставаться стабильными в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что ОПЕК и его союзники, группа, известная как ОПЕК+, сохранят свою политику добычи без изменений.

Однако повышение цен на нефть было ограничено большим, чем ожидалось, увеличением запасов нефти в США.

Источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти сообщили, что запасы нефти в США выросли примерно на 3,4 миллиона баррелей за прошлую неделю. Это втрое превышает прогноз по сбору около 1 миллиона в предварительном опросе Reuters.

Однако Кикукава из Nissan ожидает, что увеличение запасов будет временным явлением, поскольку перебои с поставками из-за похолодания в США несколько недель назад окажут влияние только на данные в следующие пару недель".

Также рынки следят за решениями центральных банков по процентным ставкам, чтобы получить больше торговых сигналов.

Экономическая правда